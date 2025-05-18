Министр юстиции Афганистана прибыл в Петербург для участия в ПМЮФ-2025

ПМЮФ является крупнейшей международной площадкой для диалога между представителями юридического и политического сообществ, бизнеса и государственных структур. В этом году ключевыми темами обсуждения станут развитие платформенной экономики и ее правовое регулирование, влияние новых технологий на современную преступность, а также вопросы международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.