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Явка на выборах президента Польши достигла 20,28 процента

ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

«В выборах президента имеют право принять участие 29 304 742 граждан. По состоянию на 12.00 выдано 5 739 537 бюллетеней, что составляет 20,28% от общего числа избирателей», — рассказал Марчиняк.

Он напомнил, что на этот же час явка избирателей на президентских выборах в 2020 году составила 24%, а в 2015 году — почти 15%.

Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат «Права и справедливости», директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.