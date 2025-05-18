Стратегическое партнерство с Вьетнамом, новый стандарт в Африке и военные задачи с Россией. Итоги недели Президента

«Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим», — подчеркнул белорусский лидер.