Стратегическое партнерство с Вьетнамом, новый стандарт в Африке и военные задачи с Россией. Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект «Неделя Президента» — для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Все мероприятия у главы государства на прошедшей неделе были посвящены вопросам развития международного сотрудничества. Сразу два визита в Беларусь на высшем уровне. Официальный — лидера Компартии Вьетнама То Лама и рабочий — Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
Новый азиатский тигр и житница Африки. Какие перспективы для Беларуси Лукашенко видит во Вьетнаме и Зимбабве.
Переговоры во Дворце Независимости в обоих случаях прошли в очень дружественной атмосфере. Подписаны документы, сформированы планы на будущее. Теперь в Ханое и Хараре ждут Александра Лукашенко с ответным визитом. Все это свидетельствует о том, что «дальняя дуга» зарубежных партнеров Беларуси с каждым годом в некотором смысле становится все ближе. Конечно, не в географическом плане, но речь о близости взглядов на развитие сотрудничества в политике, экономике, необходимости более справедливого мироустройства без санкций и внешнего давления.
В конце недели Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Говорили о подготовке предстоящих осенью совместных учений, обучении военных и военно-техническом сотрудничестве. Главный посыл — страны ни на кого не собираются нападать, а работают исключительно ради укрепления собственной безопасности в военной сфере.
На неделе Президент подписал закон о риелторской деятельности. Подготовка данного акта была обусловлена необходимостью комплексного урегулирования отношений, связанных с оказанием риелторских услуг.
Подписано распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха 314 детей из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Детей из других государств приглашают на отдых и оздоровление в Беларусь ежегодно с 2017 года.
Учреждены официальные геральдические символы внутренних войск Министерства внутренних дел.
Александр Лукашенко поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что победы во славу Родины на крупнейших международных соревнованиях — это национальное достояние.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации. Глава государства отметил, что призыв понтифика к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами.
Поздравление с днем рождения направлено в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В Минске высоко ценят теплые отношения, сложившиеся между двумя странами, и придают особое значение их дальнейшему развитию.
Беларусь также готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Норвегией, несмотря на искусственные барьеры, безосновательно созданные современными политиками, отметил Александр Лукашенко в поздравлении народу этой страны по случаю Дня Конституции.
Президент на неделе также направил соболезнование Президенту Восточной Республики Уругвай Яманду Орси в связи со смертью выдающегося политического деятеля, бывшего Президента этой страны Хосе Мухики.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ. О чем договорились в Минске лидеры Беларуси и Вьетнама НОВЫЙ СТАНДАРТ. Какой тренд сотрудничество Беларуси и Зимбабве задает для всей Африки МЫ ЗДЕСЬ НЕ ШУТИМ. В чем Лукашенко видит высочайшее доверие со стороны России и к чему готовы на полигонах.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ. О чем договорились в Минске лидеры Беларуси и Вьетнама.
Александр Лукашенко в понедельник, 12 мая, провел переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который совершил официальный визит в Беларусь.
Вьетнам — надежный друг и партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. Этот курс Александр Лукашенко подтвердил еще 10 лет назад, будучи в Ханое. Теперь настало время вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Вьетнам называют «новым азиатским экономическим тигром». Страна уверенно развивается, демонстрируя стабильно высокие темпы роста ВВП. Население превышает 100 млн человек. Таким образом, это очень емкий рынок для белорусской промышленной и продовольственной продукции, а также возможность через Вьетнам работать на другие страны региона.
Непосредственно переговорам, которые прошли в узком и расширенном составах, предшествовала церемония официальной встречи. Кстати, То Лам уже в четвертый раз был в Беларуси, но в качестве Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама — впервые.
Александр Лукашенко назвал То Лама своим хорошим другом и отметил, что стороны провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов и подробно обсудили перспективы дальнейшей работы. Президент Беларуси с благодарностью принял приглашение посетить Вьетнам, заверив, что уже в скором будущем лидеры стран встретятся на вьетнамской земле.
Но до этого предстоит активно поработать правительствам, руководителям предприятий и специалистам двух стран, чтобы реализовать уже имеющиеся договоренности и максимально наполнить конкретными проектами дорожную карту развития сотрудничества. Ведь зарубежные визиты главы государства — это не туристические поездки, а возможность на высшем уровне наметить новые перспективы и найти развязки по тем или иным проблемным вопросам.
В ближайшей перспективе мы доработаем план наших совместных действий на ближайшие три и более лет — дорожную карту по дальнейшему развитию нашего сотрудничества и подпишем ее в ходе очередной встречи на высшем уровне", — сказал белорусский лидер.
Беларусь и Вьетнам установили уровень стратегического партнерства.
Главным документом, который подписали Александр Лукашенко и То Лам по итогам переговоров, стало совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами. И это не просто красивая фраза — во внешнеполитической доктрине Вьетнама это означает особый, продвинутый уровень отношений. В дополнение к этому на ведомственном уровне подписан пакет документов в сферах обучения военнослужащих и специалистов, цифровой трансформации и цифровой экономики, науки, технологий и инноваций, фармацевтики, СМИ и культуры.
Беларусь и Вьетнам достигли высокого уровня в вопросах политического взаимодействия. Страны также имеют большую историю отношений, в которой есть и совместная борьба за независимость и территориальную целостность Вьетнама. Да и в целом Беларусь и Вьетнам, их лидеры и народы мыслят одинаковыми категориями, идут одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти.
Активизироваться в экономике. Лукашенко о главной задаче в сотрудничестве с Вьетнамом.
Теперь нужно это использовать как основу, чтобы заложить крепкий экономический фундамент. Потенциал обеих стран позволяет это сделать. «Главная задача — активизироваться в экономике, торгово-экономическом направлении. Это касается возобновления регулярных поставок во Вьетнам белорусской сельскохозяйственной, грузовой и карьерной техники», — сказал Александр Лукашенко.
Рост доверия и тесное сотрудничество. То Лам отметил успехи взаимодействия Беларуси и Вьетнама.
Стороны договорились максимально ускорить реализацию проекта по созданию во Вьетнаме совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона.
Какую модель трактора планируют собирать на совместном производстве во Вьетнаме, рассказали на МТЗ.
Традиционно среди главных вопросов повестки дня — взаимодействие в сфере сельского хозяйства и поставки продуктов питания.
В числе важных тем — взаимные платежи между двумя государствами и возможность открытия прямого авиационного сообщения. «Это те вопросы, без которых экономика функционировать не может», — отметил белорусский лидер.
Он констатировал, что за последнее время сторонам удалось продвинуться по многим вопросам, но всегда можно достичь еще большего. Например, реализация совместных научно-технических проектов, внедрение их результатов в экономику, а также обмен новейшими технологиями позволят повысить безопасность Беларуси и Вьетнама. Есть пространство и для укрепления межрегиональных связей, развития народной дипломатии, взаимодействия по линии общественных организаций и медиаструктур.
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Александр Лукашенко откровенно упомянул также о возможности продолжения сотрудничества в области военно-промышленного комплекса, поставок вооружений во Вьетнам. «Если вам это будет интересно, мы готовы это возобновить», — сказал он.
«Закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет. И мы готовы для Вьетнама делать все то, что вам нужно, все, что вам понравится во время вашего визита, будущих визитов высоких должностных лиц, представителей народа вашей страны», — заверил белорусский лидер.
Торговля, оборона, инвестиции. То Лам рассказал, на развитии каких сфер сосредоточатся Беларусь и Вьетнам.
По завершении переговоров Александр Лукашенко наградил То Лама орденом Дружбы народов и подчеркнул, что это не просто некий протокольный жест. «Это награда за тот огромный вклад, который внес нынешний Генеральный секретарь в дело укрепления нашего сотрудничества, — заявил глава государства. — Благодаря ему мы спасли наши отношения — Беларуси и Вьетнама и выводим наши отношения на самый высокий уровень. Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему».
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НОВЫЙ СТАНДАРТ. Какой тренд сотрудничество Беларуси и Зимбабве задает для всей Африки.
Дворец Независимости в среду, 14 мая, вновь принимал переговоры на высшем уровне. С рабочим визитом в Беларуси был Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, с которым Александр Лукашенко очень дружен. И этот факт не в последнюю очередь способствует развитию сотрудничества между двумя странами.
Лидер Зимбабве прибыл в Беларусь еще 11 мая. За эти дни он вместе с супругой побывал в Беловежской пуще, посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», ознакомился с современным молокоперерабатывающим производством. Эммерсон Мнангагва потом признался, что чувствовал себя как дома. И хоть нынешний белорусский май подкачал с погодой, она весьма понравилась высоким гостям.
Президент Зимбабве назвал Беларусь «домом вдалеке от дома».
Даром не теряли времени и многочисленные члены зимбабвийской делегации — на полях визита прошли встречи и мероприятия на ведомственном уровне, по линии предприятий, общественных организаций, деловых кругов.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что вы для нас в Беларуси всегда желанный гость, а Беловежская пуща для вас уже стала родным домом, — сказал Александр Лукашенко во время переговоров. — Мы очень высоко ценим дружбу с вашей страной, вашим народом. Нас объединяет общность подходов к формированию справедливого миропорядка».
Гостеприимство, которое было оказано мне, превосходит все ожидания. Это действительно дом вдалеке от дома, — подчеркнул Эммерсон Мнангагва. Прогресс и рост, который мы наблюдаем в двусторонних отношениях, приносит нам удовлетворение. Мы действительно достигли успехов. Тем не менее есть необходимость использовать эти успехи для того, чтобы двигаться дальше".
Ориентир на $100 млн. Лукашенко заявил об ощутимых практических результатах в сотрудничестве с Зимбабве Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада.
Зимбабвийскую сторону нет необходимости убеждать в ответственности белорусских партнеров, готовности четко и в срок исполнять заключенные договоренности. Это доказано уже на практике. Например, благодаря совместной программе механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия, сбор пшеницы в этой стране уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны.
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«Наше двустороннее сотрудничество — это новый стандарт в работе со странами Африки, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это очень важное направление — работа с территории Зимбабве на другие страны. И на этом примере нашей совместной работы другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива».
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Эммерсон Мнангагва подтвердил, что у Зимбабве уникальная позиция, позволяющая стране стать хабом, с помощью которого белорусские продукты могут быть реализованы в более широком регионе. Это в свою очередь поспособствует расширению экономического сотрудничества со многими странами Африки.
Александр Лукашенко отметил, что с момента исторических переговоров на высшем уровне в Хараре в 2023 году сделано немало, но предстоит еще больше. Ориентир к 2030 году — товарооборот в эквиваленте $100 млн. «Вместе наши страны достигают ощутимых практических результатов», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко уверен в успешной реализации в Зимбабве проекта по сборке автобусов Беларусь к 2027 году планирует организовать в Зимбабве производство тракторной техники.
Обсуждали развитие промышленной кооперации и создание совместных предприятий (речь в первую очередь о тракторах и автобусах), развитие торговли, взаимодействие в здравоохранении, образовании, внедрении современных технологий. Александр Лукашенко предложил активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки — Беларусь и Зимбабве в этом году председательствуют в этих интеграционных объединениях.
Новые совместные проекты определены на переговорах президентов Беларуси и Зимбабве.
«Мы готовы масштабировать накопленный опыт. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии, взаимодействии в освоении космоса», — предложил Александр Лукашенко.
Беларусь в том числе окажет содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, что очень актуально для этой страны. Речь ведется в том числе о поставках медицинских препаратов и специального оборудования.
Со стороны Зимбабве также есть предложение по совместной работе в сфере добычи минеральных ресурсов.
Итогом визита стал пакет двусторонних документов. В его основе — дорожная карта на 2026−2030 годы, в которой учтены все ключевые совместные проекты в различных сферах.
Президент Беларуси особо подчеркнул личный вклад своего коллеги в укрепление стратегических отношений дружбы и братства с Беларусью. «Убежден, с такой поддержкой мы еще активнее будем наращивать товарооборот, создавать совместные перспективные производства, открывать новые рынки как в Африке, так и в Евразии», — подчеркнул он.
Стороны договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов. Соответствующий проект соглашения будет подготовлен к ответному визиту Александра Лукашенко в Зимбабве.
Знак особого дружеского расположения — Александр Лукашенко лично проводил Эммерсона Мнангагву в аэропорт. «Большое спасибо! Я увезу самые лучшие воспоминания», — сказал на прощание Президент Зимбабве.
МЫ ЗДЕСЬ НЕ ШУТИМ. В чем Лукашенко видит высочайшее доверие со стороны России и к чему готовы на полигонах.
О подготовке совместных учений Об обучении белорусских военных за одной партой с российскими О закупке и размещении в Беларуси передовых видов вооружений.
Президент 16 мая провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, который посетил Беларусь с рабочим визитом. Приезд не анонсировался заранее, но на то они и дела военные — как и финансы, порой любят тишину. Тем не менее на встрече у главы государства сказано более чем достаточно, чтобы все основные посылы дошли до адресатов.
Лукашенко о предстоящих военных учениях с Россией: ни на кого нападать не собираемся.
И главный из них, что Беларусь и Россия не собираются ни на кого нападать, но выстраивают свои оборону и безопасность в военной сфере так, чтобы никому неповадно было. Не только оборонные ведомства, но и лидеры стран всегда в контакте по этим вопросам, даже если об этом не сообщатся в публичном пространстве. Александр Лукашенко, например, отметил, что разговаривал с Президентом России Владимиром Путиным в преддверии визита Андрея Белоусова.
А уже сам министр обороны передал теплые слова от российского лидера: «Он очень долго называл всякие теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что, конечно, у нас не просто дружба. Мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга вообще практически без слов».
Три основные темы встречи — подготовка совместного учения «Запад-2025», которое запланировано на начало осени и пройдет одновременно на полигонах в России и Беларуси; обучение военнослужащих Беларуси в высших учебных заведениях России; военно-техническое сотрудничество.
«Мы значительно продвинулись». Лукашенко о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
В начале встречи Андрей Белоусов поблагодарил Президента Беларуси за участие белорусского расчета в московском параде Победы на 9 Мая. «Вы были первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет, который шел. Действительно ребята великолепно прошли», — сказал он.
А еще министр обороны преподнес Александру Лукашенко подарок, который глава государства высоко оценил и пообещал подобрать достойное место. Это панно, на котором закреплены копии наград Советского Союза, которые вручались за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны.
Белоусов: Россия и Беларусь обязаны укреплять оборонное пространство на фоне сложной международной обстановки.
О подготовке совместных учений.
«Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) мы обсуждали этот вопрос», — сказал Президент.
«Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот — принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов», — добавил Александр Лукашенко.
«В том числе мы будем действовать в заданном ключе и будем соответствовать тем передовым методам ведения сегодняшней войны, сопротивления с учетом (опыта. — Прим.) СВО и новых принципов и методов», — добавил белорусский лидер.
Белоусов: на учениях «Запад-2025» планируется отработать отражение агрессии против СГ.
Об обучении белорусских военных за одной партой с российскими.
Обучение военных — важный вопрос. Так сложилось, что в ходе СВО Россия накопила колоссальный опыт ведения боевых действий в современных условиях. Беспилотные технологии, и не только они, в корне изменили тактические подходы, которые были актуальны еще совсем недавно. Беларуси это интересно, чтобы совершенствовать подготовку своей армии, а России важно иметь на западных рубежах союзника, с которым не только в политике, но и в военном деле можно понимать друг друга буквально без слов.
Лукашенко поблагодарил Россию за подготовку белорусских военных наравне с россиянами.
«Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим», — подчеркнул белорусский лидер.
О закупке и размещении в Беларуси передовых видов вооружений.
Что касается военно-технического сотрудничества, Александр Лукашенко высказал слова благодарности в адрес Российской Федерации за то, что в это непростое время там находят возможность поставлять в Беларусь закупленное вооружение: «Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе “Орешник” и так далее. Мы здесь значительно продвинулись».
«Все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев», — заверил Александр Лукашенко. -0-