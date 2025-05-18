Впервые в Катаре появится IT-хаб от Татарстана

Считается, что открытие IT-хаба в Катаре позволит транслировать накопленный опыт татарстанских IT-компаний различных сферах. Из будущего хаба продавать этот опыт можно будет, в том числе, и другим исламским странам на Ближнем Востоке. Проект должен быть реализован до конца этого года, сообщают «Вести Татарстана».