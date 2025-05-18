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Впервые в Катаре появится IT-хаб от Татарстана

Соглашение об этом было достигнуто на полях форума КаzanForum 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Катаре собираются создать первый IT-хаб от Татарстана. Это совместный с мусульманским государством проект. Соглашение о его реализации сторонами было достигнуто на полях форума КаzanForum 2025, который на днях прошел в столице Татарстана.

Считается, что открытие IT-хаба в Катаре позволит транслировать накопленный опыт татарстанских IT-компаний различных сферах. Из будущего хаба продавать этот опыт можно будет, в том числе, и другим исламским странам на Ближнем Востоке. Проект должен быть реализован до конца этого года, сообщают «Вести Татарстана».