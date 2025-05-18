Балтийский флот отмечает 322-ю годовщину со дня основания

Торжества проходят в главной базе флота в Балтийске. На боевых кораблях и вспомогательных судах подняты Андреевские флаги и флаги расцвечивания. Состоялись торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, утром на площади Балтийской Славы прошел праздничный митинг, в котором приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, губернатор Алексей Беспрозванных, военнослужащие и ветераны флота, представители администрации Балтийска, общественных организаций, жители и гости города.
Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей БФ. После окончания мероприятий на площади Балтийской славы состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I.
В течение дня для гостей праздника работает выставка современных образцов вооружения и военной техники. В центре Балтийска ошвартованы корабли Балтийского флота, развернуты береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме этого, на площади выстроены бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники.