Балтийский флот отмечает 322-ю годовщину со дня основания

В течение дня для гостей праздника работает выставка современных образцов вооружения и военной техники. В центре Балтийска ошвартованы корабли Балтийского флота, развернуты береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме этого, на площади выстроены бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники.