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Зеленский встретился с Вэнсом впервые после перепалки в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Ватикане впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки в Белом доме. Об этом 18 мая сообщает агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после казуса в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию папы Льва XIV», — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, Зеленский сидел на инаугурационной мессе рядом с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находится рядом.

17 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан не возьмет на себя роль страны-посредника в урегулировании украинского конфликта. Однако, как отметил глава Госдепа, это то самое место, которое было бы удобно как для как РФ, так и для Украины.

Зеленский вступил в словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Вэнсом во время своего визита в Белый дом 28 февраля. Американский лидер обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к американской администрации, а также заявил, что политик «играет с жизнями миллионов людей и третьей мировой войной». Он подчеркнул, что украинской стороне всё-таки придется пойти на компромиссы, однако Зеленский с ним не согласился.

Присутствовавший на встрече лидеров двух государств Вэнс также раскритиковал президента Украины.