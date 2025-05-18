Зеленский встретился с Вэнсом впервые после перепалки в Белом доме

Зеленский вступил в словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Вэнсом во время своего визита в Белый дом 28 февраля. Американский лидер обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к американской администрации, а также заявил, что политик «играет с жизнями миллионов людей и третьей мировой войной». Он подчеркнул, что украинской стороне всё-таки придется пойти на компромиссы, однако Зеленский с ним не согласился.