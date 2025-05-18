Чуть более 20% польских избирателей явились на президентские выборы к полудню

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная избирательная комиссия Польши предоставила первые данные о явке на президентских выборах. К полудню по местному времени она составила 20,28%, пишет ТАСС.
Как уточняется, этот показатель почти на 4 процентных пункта ниже, чем на предыдущих выборах главы государства в 2020 году.
Государственная избирательная комиссия обозначила, что по состоянию на полдень 18 мая бюллетени выданы в ходе голосования более 5,7 млн избирателям. Это порядка 20,28% от общего числа избирателей. По данным председателя избиркома Сильвестера Марчиняка, на выборах президента в 2020 году явка к полудню составила 24%, а на парламентских выборах в 2023 году — 22%.
Как отметил Сильвестер Марчиняк, итоги выборов могут быть объявлены утром 20 мая либо в ночь с понедельника на вторник. Все зависит от того, как будет окончен подсчет за рубежом.
Сегодня в Польше проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Президент Польши избирается сроком на пять лет и может быть переизбран лишь один раз. -0-