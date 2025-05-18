Чуть более 20% польских избирателей явились на президентские выборы к полудню

Государственная избирательная комиссия обозначила, что по состоянию на полдень 18 мая бюллетени выданы в ходе голосования более 5,7 млн избирателям. Это порядка 20,28% от общего числа избирателей. По данным председателя избиркома Сильвестера Марчиняка, на выборах президента в 2020 году явка к полудню составила 24%, а на парламентских выборах в 2023 году — 22%.