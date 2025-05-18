«Передал поздравление и подарок от президента Беларуси — образ Божией Матери “Жировичская”. Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским Львом XIV 18 мая

Сергеенко подчеркнул, что сейчас в непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир, социальную справедливость только усиливаются. Он акцентировал внимание, что духовность, христианские ценности, миролюбие — это то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. По его словам, есть над чем работать сообща.