«Передал поздравление и подарок от президента Беларуси — образ Божией Матери “Жировичская”. Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским Львом XIV 18 мая

Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко 18 мая, в воскресенье, встретился в Ватикане с папой Римским Львом XIV и передал подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко. Информация и фото размещены в официальном телеграм-канале Палаты представителей Беларуси.
Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским и передал подарок от Лукашенко. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Беларуси.
Напомним, что белорусская делегация присутствовала на интронизации папы Римского 18 мая в Ватикане. Сообщается, что Сергеенко во время встречи передал папе Римскому поздравление от президента Беларуси (подробнее — здесь). Кроме того, от главы государства был передан подарок — образ Божией Матери «Жировичская».
В телеграм-канале уточнили, что образ, подаренный папе Римскому, изготовили мастера минского Свято-Елисаветинского монастыря в технике ручного тиснения, серебрения и золочения. И напомнили, что оригинал одной из главных святынь Беларуси находится в Свято-Успенском монастыре в Жировичах.
Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским и передал подарок от Лукашенко. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Беларуси.
Сообщается, что по поручению Александра Лукашенко, председатель Палаты представителей поздравил папу Римского Льва XIV с началом понтификата. Он выразил слова уверенности в том, что пастырское служение Льва XIV является благом для человечества на земле.
Сергеенко подчеркнул, что сейчас в непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир, социальную справедливость только усиливаются. Он акцентировал внимание, что духовность, христианские ценности, миролюбие — это то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. По его словам, есть над чем работать сообща.
«Обращаясь к понтифику, председатель Палаты представителей отметил, что Льва XIV будут очень рады видеть на гостеприимной белорусской земле», — сказано в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.
Кроме того, посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане.
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