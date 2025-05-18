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«Передал поздравление и подарок от президента Беларуси — образ Божией Матери “Жировичская”. Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским Львом XIV 18 мая

Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским и передал подарок от Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко 18 мая, в воскресенье, встретился в Ватикане с папой Римским Львом XIV и передал подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко. Информация и фото размещены в официальном телеграм-канале Палаты представителей Беларуси.

Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским и передал подарок от Лукашенко. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Беларуси.

Напомним, что белорусская делегация присутствовала на интронизации папы Римского 18 мая в Ватикане. Сообщается, что Сергеенко во время встречи передал папе Римскому поздравление от президента Беларуси (подробнее — здесь). Кроме того, от главы государства был передан подарок — образ Божией Матери «Жировичская».

В телеграм-канале уточнили, что образ, подаренный папе Римскому, изготовили мастера минского Свято-Елисаветинского монастыря в технике ручного тиснения, серебрения и золочения. И напомнили, что оригинал одной из главных святынь Беларуси находится в Свято-Успенском монастыре в Жировичах.

Сергеенко встретился в Ватикане с папой Римским и передал подарок от Лукашенко. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Беларуси.

Сообщается, что по поручению Александра Лукашенко, председатель Палаты представителей поздравил папу Римского Льва XIV с началом понтификата. Он выразил слова уверенности в том, что пастырское служение Льва XIV является благом для человечества на земле.

Сергеенко подчеркнул, что сейчас в непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир, социальную справедливость только усиливаются. Он акцентировал внимание, что духовность, христианские ценности, миролюбие — это то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. По его словам, есть над чем работать сообща.

«Обращаясь к понтифику, председатель Палаты представителей отметил, что Льва XIV будут очень рады видеть на гостеприимной белорусской земле», — сказано в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.

Кроме того, посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане.

Также мы писали, что синоптики предупредили о сильных дождях и заморозках в Беларуси 19 мая.