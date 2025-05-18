Запуск индийской космической ракеты со спутником не состоялся из-за проблем с двигателем

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская организация космических исследований (ISRO) не смогла осуществить запуск ракеты для отправки в космос исследовательского спутника из-за проблем с одним из двигателей, пишет ТАСС.
По данным организации, в планах на сегодня был 101-й запуск с космодрома Шрихарикота, миссия PSLV-C61 EOS-09. «PSLV — это четырехступенчатая ракета, и до второй ступени производительность была нормальной. Двигатель третьей ступени запустился отлично, но во время работы третьей ступени мы наблюдали неполадки, из-за которых миссия не могла быть выполнена», — уточнили в ISRO.
Предварительно причиной названо упавшее давление в корпусе двигателя. В организации отметили, что изучают обстоятельства случившегося.
EOS-09 — спутник наблюдения за Землей, который способен делать изображения в любых погодных условиях в дневное и ночное время. Эти съемки важны для сельского и лесного хозяйства, городского планирования, национальной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.
PSLV — это одноразовая четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса высотой около 44 м, ее стартовая масса — от 230 т до 320 т (в зависимости от конфигурации), грузоподъемность — до 3,8 т. -0-