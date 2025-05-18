Запуск индийской космической ракеты со спутником не состоялся из-за проблем с двигателем

По данным организации, в планах на сегодня был 101-й запуск с космодрома Шрихарикота, миссия PSLV-C61 EOS-09. «PSLV — это четырехступенчатая ракета, и до второй ступени производительность была нормальной. Двигатель третьей ступени запустился отлично, но во время работы третьей ступени мы наблюдали неполадки, из-за которых миссия не могла быть выполнена», — уточнили в ISRO.