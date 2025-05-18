Лидеры ЕС запланировали поговорить с Трампом раньше его звонка Путину

На следующий день американский президент анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая в 17:00 мск. По его словам, они обсудят урегулирование конфликта на Украине и торговлю. Затем Трамп поговорит с Зеленским, а после — с «различными» членами НАТО при участии украинского лидера. «Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня и закончится эта очень жестокая война», — заключил президент США.