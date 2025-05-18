Лидеры ЕС запланировали поговорить с Трампом раньше его звонка Путину

«Мы договорились, что мы также еще раз поговорим с четырьмя главами государств и правительств и американским президентом, чтобы подготовиться к этим переговорам», — сказал он в Риме (цитата по Tagesschau).
«Мы можем только надеяться, что сейчас есть дальнейший прогресс», — добавил Мерц.
Немецкий канцлер обсудил предстоящий телефонный разговор лидеров США и России с американским госсекретарем Марко Рубио, отмечает Tagesschau.
16 мая после первых за три года прямых переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский вместе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также Мерцем созвонились с Трампом.
На следующий день американский президент анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая в 17:00 мск. По его словам, они обсудят урегулирование конфликта на Украине и торговлю. Затем Трамп поговорит с Зеленским, а после — с «различными» членами НАТО при участии украинского лидера. «Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня и закончится эта очень жестокая война», — заключил президент США.
Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора лидеров.
Трамп заявлял, что без него урегулирование конфликта на Украине вряд ли возможно, и говорил, что ему стоит встретиться с Путиным. Президент США допускал встречу в ближайшие две-три недели, «как только это будет возможно организовать». Рубио назвал переговоры президентов США и России «единственным шансом» завершить конфликт на Украине.
В Кремле сочли встречу Трампа и Путина необходимой, но подчеркнули, что она требует «длительной, напряженной подготовки».