Избиратели в Польше поставили под сомнение подлинность бюллетеней

Как сообщалось, в Польше проходит первый тур президентских выборов. Для победы в нем кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей (50% + один голос). Второй тур (при необходимости) назначен на 1 июня. На пост главы государства претендуют 13 человек — это повторение рекорда, установленного на президентских выборах в 1995 году. -0-