18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избиратели в Польше поставили под сомнение подлинность бюллетеней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские источники.
Как сообщает, в частности, крупнейший онлайн-портал Польши Onet, некоторые избиратели считают, что бюллетени поддельные, поскольку у них срезан верхний уголок. В Тарнуве произошла ситуация, о которой сообщили в полицию.
Как пояснил на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестер Марчиняк, верхний правый угол обрезан на всех бюллетенях, поскольку это элемент, который облегчает использование шрифта Брайля. Вместе с тем он сообщил, что бюллетени за рубежом не имеют срезанного угла.
Наряду с этим остаются события, которые не были полностью подтверждены. В ходе пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии упомянул о двух сигналах об участии в избирательном процессе членов комиссии в состоянии, указывающем на употребление алкоголя. Однако Сильвестер Марчиняк подчеркнул, что эта информация «не полностью подтверждена».
В одном случае, когда заместитель председателя вез члена комиссии в отделение полиции, чтобы проверить его на состояние алкогольного опьянения, тот просто убежал, рассказал Марчиняк.
«Во втором случае это пограничный вопрос, поскольку было показано 0,18 промилле алкоголя, — сказал он. — Уровень, указывающий на употребление алкоголя, составляет от 0,2 до 0,5». Будет взята еще одна проба, отметил Марчиняк, добавив, что инцидент связан, скорее всего, с «последствиями вчерашнего вечера».
Кроме того, сообщается, что на участке в городе Бельско-Бяла на юге Польши агрессивный мужчина укусил в левое предплечье члена избирательной комиссии, нарушитель был задержан.
Известно также о двух случаях, когда прямо на избирательных участках умерли люди. В Щецине от сердечного приступа скончалась 97-летняя женщина, голосование не было прервано. Пожилой мужчина умер на избирательном участке, организованном в школе города Бельско-Бяла.
Как сообщалось, в Польше проходит первый тур президентских выборов. Для победы в нем кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей (50% + один голос). Второй тур (при необходимости) назначен на 1 июня. На пост главы государства претендуют 13 человек — это повторение рекорда, установленного на президентских выборах в 1995 году. -0-