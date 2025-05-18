Уиткофф выразил надежду на успешный разговор Трампа и Путина

Как предположил 17 мая полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, Путин и его американский коллега Трамп во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделки. Он отметил, что 19 мая, когда состоится телефонный разговор между главами государств, может стать по-настоящему «большим днем».