Уиткофф выразил надежду на успешный разговор Трампа и Путина

Он добавил, что будущие переговоры, вероятно, «расчистят затор» в урегулировании конфликта на Украине.
Как предположил 17 мая полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, Путин и его американский коллега Трамп во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделки. Он отметил, что 19 мая, когда состоится телефонный разговор между главами государств, может стать по-настоящему «большим днем».
О намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая Трамп заявил ранее в тот же день. Американский лидер уточнил, что темами беседы будут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.
После госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента с американским лидером. Он добавил, что Трамп хочет проведения встречи как можно скорее.