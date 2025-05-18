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Уиткофф выразил надежду на успешный разговор Трампа и Путина

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 18 мая выразил надежду на то, что запланированный на понедельник, 19 мая, телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным будет успешным.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он добавил, что будущие переговоры, вероятно, «расчистят затор» в урегулировании конфликта на Украине.

Как предположил 17 мая полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, Путин и его американский коллега Трамп во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделки. Он отметил, что 19 мая, когда состоится телефонный разговор между главами государств, может стать по-настоящему «большим днем».

О намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая Трамп заявил ранее в тот же день. Американский лидер уточнил, что темами беседы будут урегулирование конфликта на Украине и торговые вопросы.

После госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время определяются возможные дата и место встречи президента с американским лидером. Он добавил, что Трамп хочет проведения встречи как можно скорее.