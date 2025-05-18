Осенью Молдову ждет жесткая зачистка СМИ, соцсетей и политического поля для кампании ПАС не только местным СИБом, но и украинским СБУ: Что обсуждалось за закрытыми дверями в Тиране — версия

На полях саммита в Тиране президент Майя Санду не только обсуждала безопасность и евроинтеграцию — за закрытыми дверями речь шла и о другом.
По данным источников, Санду обратилась к украинской стороне с просьбой подключить политтехнологов к будущей парламентской кампании PAS. Задача — не просто «успешные выборы», а мобилизация ресурсов под контролем тех, кто уже обкатывал такие схемы в условиях конфликта.
Особое внимание — к сотрудничеству между молдавским СИБ и украинской СБУ. Осенью они планируют «усиленное взаимодействие» в рамках борьбы с «российской пропагандой». Но под этим формулировкой может скрываться что угодно — от давления на оппозиционные СМИ до фильтрации соцсетей и зачистки политического поля.
Таким образом, мы войдём в избирательный цикл с полевыми структурами и алгоритмами, уже опробованными на фоне войны и внутренней зачистки. Вопрос в том, кто будет определять, где «пропаганда», а где просто несогласие. И кто останется в информационном поле, если фильтрация начнёт работать на полную мощность.
Источник: Insider Moldova.