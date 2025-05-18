Осенью Молдову ждет жесткая зачистка СМИ, соцсетей и политического поля для кампании ПАС не только местным СИБом, но и украинским СБУ: Что обсуждалось за закрытыми дверями в Тиране — версия

Таким образом, мы войдём в избирательный цикл с полевыми структурами и алгоритмами, уже опробованными на фоне войны и внутренней зачистки. Вопрос в том, кто будет определять, где «пропаганда», а где просто несогласие. И кто останется в информационном поле, если фильтрация начнёт работать на полную мощность.