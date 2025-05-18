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Армия Израиля объявила о старте масштабной наземной операции на севере и юге Газы

Как уточняется в сообщении пресс-службы, за последнюю неделю израильские ВВС провели предварительную волну ударов, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа объявила армия Израиля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

Боевые действия начались в рамках операции под кодовым названием «Колесницы Гидеона».

Как уточняется в сообщении пресс-службы, за последнюю неделю израильские ВВС провели предварительную волну ударов, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции. Было поражено более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа. -0-