Нижегородская область готова сотрудничать с государством Катар

Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» принял участие в первом официальном обсуждение возможности сотрудничества между Нижегородской областью и государством Катар. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Пока у Нижегородской области крупных совместных проектов с Катаром нет. Однако у представителей арабского государства есть большой интерес к промышленности региона и сфере ИТ-технологий. Также интересен восточным партнёрам экспорт в Катар нижегородской сельскохоз продукции.
Нижегородская область заинтересована в совместных образовательных и исследовательских проектах с университетами Катара.
Кроме того, есть идеи по запуску общих инфраструктурных проектов, а также проектов по обмену технологиями и кадрами.
Напомним, Нижегородская область планирует сотрудничество с Танзанией.