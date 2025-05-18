Нижегородская область готова сотрудничать с государством Катар

Пока у Нижегородской области крупных совместных проектов с Катаром нет. Однако у представителей арабского государства есть большой интерес к промышленности региона и сфере ИТ-технологий. Также интересен восточным партнёрам экспорт в Катар нижегородской сельскохоз продукции.