Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus

«Казалось бы, вот оно — подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — написала Захарова в своем Telegram-канале.