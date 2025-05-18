Пять посетителей бара в ФРГ пострадали при ночном нападении неизвестного с ножом

Нападение случилось перед одним из заведений города Билефельд, где пострадали пять человек. Не исключается версия теракта. Три человека тяжело травмированы. Врачи борются за жизни двух пострадавших. По информации следствия, преступник атаковал без разбора, используя не только нож, но и трость.