Пять посетителей бара в ФРГ пострадали при ночном нападении неизвестного с ножом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали при ночном нападении неизвестного с ножом на посетителей бара в ФРГ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Нападение случилось перед одним из заведений города Билефельд, где пострадали пять человек. Не исключается версия теракта. Три человека тяжело травмированы. Врачи борются за жизни двух пострадавших. По информации следствия, преступник атаковал без разбора, используя не только нож, но и трость.
Злоумышленнику удалось скрыться, однако он потерял свой рюкзак, в котором позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью. Там же находилось разрешение на проживание ФРГ, выданное на имя гражданина Сирии. Продолжается розыск нарушителя. -0-