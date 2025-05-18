Зеленский обсудил с Вэнсом предстоящий звонок Трампа Путину

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил AFP, что президент Украины обсудил с Вэнсом телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированный на 19 мая.
Сам Зеленский назвал встречу «хорошей» и рассказал, что в ходе нее обсуждались в том числе состоявшиеся 16 мая впервые за три года прямые переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле. «Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня», — написал украинский лидер в телеграм-канале.
Также, по его словам, обсуждались «общие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира», был затронут в том числе вопрос «необходимости санкций против России». По данным «Суспiльне», встреча Зеленского с Вэнсом и Рубио продлилась около 40 минут.
16 мая, вскоре после окончания переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, Зеленский вместе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также немецким канцлером Фридрихом Мерцем созвонились с Трампом.
На следующий день президент США анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая в 17:00 мск. По его словам, они обсудят урегулирование конфликта на Украине и торговлю. Затем Трамп поговорит с Зеленским, а после — с «различными» членами НАТО при участии украинского лидера. «Надеюсь, этот день будет продуктивным, будет объявлено прекращение огня, и закончится эта очень жестокая война», — заключил президент США.