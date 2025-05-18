Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины

«Вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях — в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину», — отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).