В пожарную часть Варшавы поступило сообщение о запахе горелой бумаги на избирательном участке

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве на одном из избирательных участков сообщили о запахе горелой бумаги, сообщает онлайн-портал Польши Onet.
По информации портала, инцидент произошел на избирательном участке в районе Прага Пулноц в Варшаве. В пожарную часть поступило сообщение о запахе горелой бумаги. На время работы экстренных служб голосование было временно приостановлено.
Сообщается также о других нарушениях. Журналист Wirtualna Polska рассказал о необычной ситуации, произошедшей на избирательном участке, где он голосовал. Событие он описал в соцсети X. В своем посте он предупреждает, что на некоторых избирательных участках могут появиться непроштампованные бюллетени, и пишет, что испытал это на себе. Журналист отметил, что случай был зарегистрирован. «Я потребовал, чтобы нарушения были зафиксированы в протоколе. Возмутительная халатность», — добавил он.
Как сообщалось, в Польше проходит первый тур президентских выборов. Для победы в нем кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей (50% + один голос). Второй тур (при необходимости) назначен на 1 июня. На пост главы государства претендуют 13 человек — это повторение рекорда, установленного на президентских выборах в 1995 году. -0-