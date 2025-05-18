В пожарную часть Варшавы поступило сообщение о запахе горелой бумаги на избирательном участке

Сообщается также о других нарушениях. Журналист Wirtualna Polska рассказал о необычной ситуации, произошедшей на избирательном участке, где он голосовал. Событие он описал в соцсети X. В своем посте он предупреждает, что на некоторых избирательных участках могут появиться непроштампованные бюллетени, и пишет, что испытал это на себе. Журналист отметил, что случай был зарегистрирован. «Я потребовал, чтобы нарушения были зафиксированы в протоколе. Возмутительная халатность», — добавил он.