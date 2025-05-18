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Фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей для будущего Украины

Следующая неделя будет «решающей» для будущего Украины, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров с вице-президентом США Джей ди Вэнсом в Риме.

Источник: AP 2024

«Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы [США] привержены прекращению войны, и я благодарю вас за это. Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — сказала она (цитата по La Repubblica).

Вэнс в свою очередь заявил, что ЕС является важным союзником США, несмотря на «некоторые разногласия, как это иногда случается с друзьями, по таким вопросам как торговля». «Но у нас также есть много соглашений, много вопросов, над которыми нужно работать вместе», — добавил он.

Ранее Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретились в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщало, что они обсуждали предстоящий телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированный на 19 мая. По словам Зеленского, также на встрече поднимались темы прошедших переговоров в Стамбуле и «общих шагов для достижения справедливого и устойчивого мира», в том числе «необходимости санкций» против Москвы.