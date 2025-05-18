Фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей для будущего Украины

«Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы [США] привержены прекращению войны, и я благодарю вас за это. Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — сказала она (цитата по La Repubblica).