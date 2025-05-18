Дуров заявил, что в Европе просили Telegram заставить консерваторов Румынии замолчать перед выборами

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете “защищать демократию”, разрушая демократию, — написал Дуров в Telegram. — У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого».