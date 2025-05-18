Дуров заявил, что в Европе просили Telegram заставить консерваторов Румынии замолчать перед выборами

18 мая, мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель в сфере информационных технологий Павел Дуров заявил, что «западноевропейское правительство» попросило Telegram «заставить замолчать консерваторов» перед выборами в Румынии. Об этом говорится в материале BBC.
Какая страна Европы этого потребовала, основатель Telegram называть не стал, но в качестве намека опубликовал эмодзи с багетом, который является одним из символов Франции.
«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете “защищать демократию”, разрушая демократию, — написал Дуров в Telegram. — У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого».
В Румынии сегодня, 18 мая, проходит второй тур президентских выборов. Как отмечает BBC, их называют поворотным моментом в истории страны. Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, симпатизирующий президенту США Дональду Трампу и являющийся сторонником Кэлина Джорджеску, соперничает с центристом Никушором Даном. Первый тур повторных выборов с заметным перевесом выиграл Симион, набрав почти 41% голосов.
Джордже Симион обвиняет румынские власти в подчинении коллективному Западу в ущерб национальным интересам, он также выступает против поставок оружия Украине. Его называют трампистом, в центре его предвыборной кампании лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана Дональда Трампа.
Это уже вторая за последние полгода попытка избрать президента Румынии: Конституционный суд страны ранее отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал Кэлин Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине. -0-