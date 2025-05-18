Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России

«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации (бывшего президента США Джо — ред.) Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — заявил Бессент телеканалу NBC.