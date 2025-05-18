Глава Минфина США ответил на призывы ужесточить санкции против России

«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации (бывшего президента США Джо — ред.) Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — заявил Бессент телеканалу NBC.
При этом он отказался назвать возможные сроки введения дополнительных санкций, отметив, что «не собирается связывать руки президенту» США Дональду Трампу во время переговоров с РФ об урегулировании на Украине.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.