Орбан призвал не допустить вступление Украины в ЕС

Однако Венгрия в этом не заинтересована. «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет», — заявил Орбан.