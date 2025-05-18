Уиткофф выразил надежду, что беседа Путина и Трампа будет успешной

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что телефонный разговор Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным будет успешным и поможет «расчистить завалы» в урегулировании конфликта в Украине. Об этом информирует ТАСС.
«Я думаю, что это будет очень успешный разговор», — сказал Уиткофф в ходе интервью телекомпании ABC. Он выразил надежду на то, что по итогам беседы двух лидеров «удастся расчистить завалы» в урегулировании конфликта в Украине.
Он также отметил, что, по оценке США, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле привели к «хорошим достижениям». По его словам, администрация президента США смогла до определенной степени сблизить позиции России и Украины в вопросе урегулирования украинского кризиса.
«В подобных переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать», — указал он.
Уиткофф также добавил, что, по его мнению, 19 мая Вашингтон «пройдет большой путь в понимании текущего положения дел и того, как завершить переговоры».
Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что 19 мая в 10.00 (17.00 по минскому времени) у него будет разговор с Владимиром Путиным. Среди тем беседы он назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава Белого дома добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами государств НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что подготовка разговора Путина и Трампа ведется, но не стал раскрывать детали.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле между делегациями России и Украины прошли прямые переговоры. По их итогам Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также представить свое видение будущего прекращения огня. Кроме того, заявлялось, что переговорный процесс будет продолжен. -0-