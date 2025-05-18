Уиткофф выразил надежду, что беседа Путина и Трампа будет успешной

Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что 19 мая в 10.00 (17.00 по минскому времени) у него будет разговор с Владимиром Путиным. Среди тем беседы он назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава Белого дома добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами государств НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что подготовка разговора Путина и Трампа ведется, но не стал раскрывать детали.