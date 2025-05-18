Явка на выборах президента Польши превысила 50 процентов

ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) превысила 50%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.
«В выборах президента имеют право принять участие 28 416 564 гражданина. По состоянию на 17.00 выдано 14 405 533 бюллетеня, что составляет 50,69% от общего числа избирателей», — рассказал Марчиняк.