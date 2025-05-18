Симион заявил о наличии 1,7 млн умерших граждан в избирательных списках в Румынии

«Сегодня, помимо призыва ко всем выйти и отпраздновать демократию своим голосованием, мы сосредоточимся на предотвращении фальсификаций. В избирательных списках числятся 1,7 млн умерших граждан. В первом туре у нас не было случаев, когда умершие люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас», — заявил румынский политик, чье выступление транслировалось в режиме онлайн в социальной сети Facebook.