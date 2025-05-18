Симион заявил о наличии 1,7 млн умерших граждан в избирательных списках в Румынии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фаворит на президентских выборах в Румынии, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион заявил на брифинге в Бухаресте о наличии 1,7 млн умерших граждан в списках избирателей и сообщил о централизованных подвозах избирателей из Молдовы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня, помимо призыва ко всем выйти и отпраздновать демократию своим голосованием, мы сосредоточимся на предотвращении фальсификаций. В избирательных списках числятся 1,7 млн умерших граждан. В первом туре у нас не было случаев, когда умершие люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас», — заявил румынский политик, чье выступление транслировалось в режиме онлайн в социальной сети Facebook.
Симион рассказал также о создании экстренной линии в WhatsApp, где румынские граждане могут проверить, не «проголосовали» ли их умершие родственники или друзья.
Инициатива оппозиции, как отмечает РИА Новости, связана с давней проблемой актуализации избирательных списков в Румынии. По словам Симиона, в списках избирателей числятся около 18 млн человек, что вызывает вопросы, учитывая значительное сокращение населения страны из-за трудовой миграции в последние десятилетия.
Сегодня, 18 мая, в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая. Первое место в первом туре получил Симион, набрав 41% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 21% голосов.
Джордже Симион обвиняет румынские власти в подчинении коллективному Западу в ущерб национальным интересам и выступает против поставок оружия Украине. Его называют трампистом, в центре его предвыборной кампании лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана Дональда Трампа. Мэр Бухареста Никушор Дан выступает за сотрудничество страны с ЕС и НАТО.
Это уже вторая за последние полгода попытка избрать президента Румынии: Конституционный суд страны ранее отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал Кэлин Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине. Это вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. −0-