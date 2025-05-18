Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе

БУДАПЕШТ, 18 мая — РИА Новости. Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается «втащить» в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Теперь им (руководству ЕС — ред.) пришла в голову идея просто втащить Украину в Евросоюз. Нас — в войну, украинцев — в Евросоюз. Страну, которая ни в каком аспекте не готова к членству в Евросоюзе», — сказал Сийярто на патриотическом форуме «Бойцовский клуб», организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube-канале Орбана.
Глава венгерского МИД уточнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет. По его словам, всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли «процессом, основанным на заслугах».
«Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны», — отметил Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?». Можно ответить «да» или «нет». После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.