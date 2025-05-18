Келлог назвал первый из 22 пунктов мирного плана США

«В Стамбуле [госсекретарь США Марко Рубио] ясно дал понять, что мы представили “жесткий мирный план”. По итогам лондонских встреч мы (США) выступили с всеобъемлющим планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт — всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства сейчаc», — написал он в X.
Речь идет о перечне из 22 пунктов, который был подготовлен по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы в Лондоне 23 апреля. NBC со ссылкой на источники в начале мая сообщил, что в документе фигурирует прекращение огня, при этом он «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО».
Financial Times писала, что российские высокопоставленные чиновники 8 мая сообщили другому спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, что президент Владимир Путин не хочет обсуждать этот план. По данным газеты, из-за этого Уиткофф отложил следующую встречу с российским президентом, которая стала бы четвертой с февраля.