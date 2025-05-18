Келлог назвал первый из 22 пунктов мирного плана США

Речь идет о перечне из 22 пунктов, который был подготовлен по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы в Лондоне 23 апреля. NBC со ссылкой на источники в начале мая сообщил, что в документе фигурирует прекращение огня, при этом он «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО».