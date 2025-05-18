Сийярто и Орбан призвали не принимать Украину в ЕС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину нельзя принимать в ЕС, так как она является самой коррумпированной страной в Европе и станет источником преступности для других членов сообщества. Как передает ТАСС, такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на встрече руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, которое получило название «Бойцовский клуб».