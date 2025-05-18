Сийярто и Орбан призвали не принимать Украину в ЕС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину нельзя принимать в ЕС, так как она является самой коррумпированной страной в Европе и станет источником преступности для других членов сообщества. Как передает ТАСС, такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на встрече руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, которое получило название «Бойцовский клуб».
«Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — выразил мнение Сийярто.
По его словам, Украина не готова к присоединению к сообществу «ни в одном аспекте».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что поспешное вступление Украины в ЕС представляет угрозу венгерским национальным интересам, этого допустить нельзя. «Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой», — сказал Орбан.
Он выразил мнение, что «Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет вступить в Евросоюз любой ценой». Однако, как отметил премьер, Венгрия в этом не заинтересована.
«Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали в Украину через Брюссель. Нет, нет и нет», — заявил Орбан. −0-