В ГД заявили, что разговор Путина и Трампа сблизит позиции РФ и США

«Полагаю, что беседа станет не только обменом мнений, но и позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона по ряду ключевых вопросов. Внушает оптимизм то, что представители команды Трампа и он сам здраво оценивают реалии на земле», — отметил он.