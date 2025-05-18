В ГД заявили, что разговор Путина и Трампа сблизит позиции РФ и США

Разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT.
«Полагаю, что беседа станет не только обменом мнений, но и позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона по ряду ключевых вопросов. Внушает оптимизм то, что представители команды Трампа и он сам здраво оценивают реалии на земле», — отметил он.
По словам Белика, Россия предлагает конкретные решения, пока Украина занимается манипуляциями и ставит различные ультиматумы.
Депутат ГД предположил, что во время разговора Путин и Трамп договорятся о личной встрече.
Напомним, Трамп ранее сообщил, что планирует провести телефонный разговор с российским коллегой 19 мая.
После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что телефонная беседа между лидером США и президентом России будет успешной.