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В ГД заявили, что разговор Путина и Трампа сблизит позиции РФ и США

По словам Белика, Украина занимается манипуляциями и ультиматумами, пока РФ предлагает совершенно конкретные действия.

Источник: Аргументы и факты

Разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT.

«Полагаю, что беседа станет не только обменом мнений, но и позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона по ряду ключевых вопросов. Внушает оптимизм то, что представители команды Трампа и он сам здраво оценивают реалии на земле», — отметил он.

По словам Белика, Россия предлагает конкретные решения, пока Украина занимается манипуляциями и ставит различные ультиматумы.

Депутат ГД предположил, что во время разговора Путин и Трамп договорятся о личной встрече.

Напомним, Трамп ранее сообщил, что планирует провести телефонный разговор с российским коллегой 19 мая.

После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что телефонная беседа между лидером США и президентом России будет успешной.