Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями

Владимир Зеленский, как сообщила пресс-служба его офиса по результатам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, направил американскому президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве двух стран в сфере оборонно-промышленного комплекса и торговли.