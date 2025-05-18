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Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями

Владимир Зеленский, как сообщила пресс-служба его офиса по результатам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, направил американскому президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве двух стран в сфере оборонно-промышленного комплекса и торговли.

Владимир Зеленский, как сообщила пресс-служба его офиса по результатам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, направил американскому президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве двух стран в сфере оборонно-промышленного комплекса и торговли.

При этом какие-либо подробности относительно содержания письма не приводятся.

Также сообщается, что Зеленский рассказал о ситуации на фронте — он назвал предложения российской делегации на переговорах в Стамбуле 16 мая «нереалистичными» для Киева.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший желание сторон заключить соглашение о недрах. 30 апреля стороны подписали соглашение о создании инвестфонда, который должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в украинскую экономику. 8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о создании инвестфонда. Позднее Владимир Зеленский утвердил ратификацию этого соглашения.