Задержание танкера в Балтийском море обострило отношения между Россией и Эстонией

Как сообщил эстонский департамент транспорта, выбранный маршрут был заранее согласован между Россией, Эстонией и Финляндией и не проходил по государственным границам. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что этот путь был выбран из-за удобных глубин для крупнотоннажных судов и отсутствия необходимости в лоцманской проводке.