Задержание танкера в Балтийском море обострило отношения между Россией и Эстонией

В Балтийском море произошло задержание либерийского танкера Green Admire. Судно следовало из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Танкер перевозит сланцевое масло и двигался по маршруту через российские территориальные воды Финского залива.
Как сообщил эстонский департамент транспорта, выбранный маршрут был заранее согласован между Россией, Эстонией и Финляндией и не проходил по государственным границам. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что этот путь был выбран из-за удобных глубин для крупнотоннажных судов и отсутствия необходимости в лоцманской проводке.
Российская сторона пока не предоставила официальных комментариев относительно причин задержания судна. Согласно международному морскому праву, прибрежные государства имеют право осуществлять контроль над судами в своих территориальных водах.
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