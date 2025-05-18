Франция назвала фейком пост Дурова о просьбе по выборам в Румынии

В Париже заявили, что по итогам расследований отмененных прошлогодних выборов в Румынии были найдены серьезные факты вмешательства, в том числе посредством алгоритмов в TikTok. Французский МИД указал, что результаты тех выборов были аннулированы после «после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией».