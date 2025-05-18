Франция назвала фейком пост Дурова о просьбе по выборам в Румынии

Предприниматель не упоминал прямо название государства, но сопроводил свой пост эмодзи багета.
«В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — написал МИД Франции в X (Twitter). К сообщению с надписью «фейк» также приложен пост Дурова.
В Париже заявили, что по итогам расследований отмененных прошлогодних выборов в Румынии были найдены серьезные факты вмешательства, в том числе посредством алгоритмов в TikTok. Французский МИД указал, что результаты тех выборов были аннулированы после «после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией».
В Париже также напомнили, что поддерживали Бухарест во вступлении в Евросоюз и присоединении к Шенгенской зоне.
Говоря о запросе европейской страны на блокировку каналов в преддверии выборов, Дуров подчеркнул, что Telegram отказался выполнить эту просьбу.