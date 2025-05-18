Глава Минфина США Бессент признал неэффективность санкций, введенных при Байдене

Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне призывов ужесточить санкции против России заявил в интервью телеканалу NBC, что ограничительные меры, введенные при прежней администрации президента Джо Байдена в отношении Москвы, были неэффективны.
«США не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена…», — отметил чиновник.
По его словам, эффективность рестрикций оставалась на низком уровне из-за страха прежней администрации роста внутренних цен на нефть.
Однако министр отказался назвать возможные сроки введения дополнительных санкций, отметив, что «не собирается связывать руки» президенту США Дональду Трампу во время переговоров с Россией об урегулировании на Украине.
Как писал сайт KP.RU, 17 мая действующий глава Белого дома заявил о готовности при необходимости ввести новые санкции против России, однако отметил, что рассматривает такой шаг как крайнюю меру. По его словам, он бы предпочел не прибегать к этому.