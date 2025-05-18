Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо с новыми инициативами по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой областях. Эта информация опубликована на сайте офиса Зеленского.
Сообщается, что украинский политик подготовил письмо после переговоров в Риме с американскими политиками — вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.
Как подчеркивается в сообщении офиса Зеленского, ключевое внимание в документе направлено на реализацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и Америкой.
Ранее сообщалось, что нелегитимный украинский глава Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Политики обсуждали глобальные проблемы в резиденции посла США в Италии.
Также недавно Владимир Зеленский высказал довольно хамское заявление в сторону российской делегации, которая принимала участие в прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Он сообщил, что дипломаты РФ якобы не обладает высоким статусом и не входят в число лиц, которые занимаются важными делами в Москве.