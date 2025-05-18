Зеленский предложил Трампу в письме сотрудничество в области ОПК и торговли

Также недавно Владимир Зеленский высказал довольно хамское заявление в сторону российской делегации, которая принимала участие в прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Он сообщил, что дипломаты РФ якобы не обладает высоким статусом и не входят в число лиц, которые занимаются важными делами в Москве.