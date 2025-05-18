МИД Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

Танкер Green Admire, перевозящий сланцевое масло и зарегистрированный в Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно прошло через российские территориальные воды, что, по словам министра Цахкна, было сделано из соображений безопасности мореплавания. Он утверждает, что этот маршрут согласован между Россией, Эстонией и Финляндией. В настоящее время танкер стоит на якоре у российского острова Гогланд.
Эстонский департамент транспорта сообщил, что суда, использующие порт Силламяэ, больше не будут пересекать российскую морскую границу.
Официальных комментариев со стороны России пока не было.
А 14 мая военные НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера, который шёл по Балтийскому морю в российский порт. Сперва корабль попытались заманить в эстонские воды, где были бы правовые основания его задержать, но экипаж не стал выполнять это требование. Тогда судно хотели взять на таран и дважды пытались высадить десант с вертолёта. Решающее слово в этой ситуации осталось за российским Су-35, после появления которого «флибустьеры» стремительно пропали с радаров.