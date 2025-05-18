МИД Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire

А 14 мая военные НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера, который шёл по Балтийскому морю в российский порт. Сперва корабль попытались заманить в эстонские воды, где были бы правовые основания его задержать, но экипаж не стал выполнять это требование. Тогда судно хотели взять на таран и дважды пытались высадить десант с вертолёта. Решающее слово в этой ситуации осталось за российским Су-35, после появления которого «флибустьеры» стремительно пропали с радаров.