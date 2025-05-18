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В Европе сделали неожиданное заявление о судьбе Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для будущего Украины станет решающей следующая неделя.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для будущего Украины станет решающей следующая неделя. Об этом она высказалась во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме, пишет La Repubblica.

По словам еврочиновницы, Вашингтон и Брюссель привержены справедливому и прочному миру для страны.

Она также добавила, что следующая неделя может иметь решающее значение в отношении «продвижения вперед» в украинском вопросе.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о готовности к диалогу с Россией в любом формате.

При этом британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, Россия вышла победителем.