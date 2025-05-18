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Зеленский утверждает, что готов к переговорам с Россией в любом формате

Также украинский политик поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский уверяет, что согласен на диалог с Россией в любом формате. Об этом написал украинский политик в своем Telegram-канале по итогам встречи с папой Римским Львом XIV.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате ради реальных результатов.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая состоялась интронизации папы Римского Льва XIV, на которой присутствовал и Зеленский. Понтифик в своей проповеди призвал строить католическую церковь на единстве и любви, чтобы она стала фундаментом для достижения всеобщего мира.

В Ватикане в воскресенье глава киевского режима впервые после конфликта в Белом доме встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Напомним, 16 мая в Стамбуле завершились первые спустя три года прямые переговоры с участием России и Украины.