Зеленский утверждает, что готов к переговорам с Россией в любом формате

Как писал сайт KP.RU, 18 мая состоялась интронизации папы Римского Льва XIV, на которой присутствовал и Зеленский. Понтифик в своей проповеди призвал строить католическую церковь на единстве и любви, чтобы она стала фундаментом для достижения всеобщего мира.