Сийярто призвал не пускать Украину в ЕС

Украина, как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз. Киев пытается «втащить» в ускоренном порядке Брюссель, тогда как, по мнению венгерского министра, речь о самой коррумпированной стране в Европе.
«Теперь им (руководству ЕС — Ред.) пришла в голову идея… втащить Украину в Евросоюз, — сказал Сийярто на патриотическом форуме “Бойцовский клуб”. — Нас — в войну, украинцев — в Евросоюз».
Глава венгерского МИД напомнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет и всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли «процессом, основанным на заслугах». Сийярто выразил большие сомнения, что найдется хотя бы один «здравомыслящий человек, который считает, что Украина находится в лучшем положении, чем друзья с Западных Балкан, ждущие членства вот уже 15 лет».
«Украина — самая коррумпированная страна в Европе, при этом находящаяся в состоянии войны», — сказал Сийярто.