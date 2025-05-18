Сийярто призвал не пускать Украину в ЕС

Глава венгерского МИД напомнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет и всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли «процессом, основанным на заслугах». Сийярто выразил большие сомнения, что найдется хотя бы один «здравомыслящий человек, который считает, что Украина находится в лучшем положении, чем друзья с Западных Балкан, ждущие членства вот уже 15 лет».