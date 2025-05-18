«Отмывайтесь сами»: Захарова иронично ответила на «признаки вмешательства РФ» в выборы в Румынии

Захарова ответила румынским властям.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала румынские власти «отмываться самим» на фоне заявления о якобы признаках вмешательства РФ во второй тур президентских выборов в Румынии. Она заявила не называть происходящее в стране выборами и отметила, что в такое можно «только вляпаться».
«Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!» — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее МВД Румынии зафиксировало 140 обращений, касающихся предполагаемых нарушений в процессе голосования на президентских выборах. Из общего числа обращений 43 не нашли подтверждения, 10 случаев продолжают расследоваться, а еще семь материалов переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. Также представители МИД Румынии заявили о наличии признаков «российского вмешательства» в прошедший второй тур президентских выборов в стране.