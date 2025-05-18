«Отмывайтесь сами»: Захарова иронично ответила на «признаки вмешательства РФ» в выборы в Румынии

Ранее МВД Румынии зафиксировало 140 обращений, касающихся предполагаемых нарушений в процессе голосования на президентских выборах. Из общего числа обращений 43 не нашли подтверждения, 10 случаев продолжают расследоваться, а еще семь материалов переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. Также представители МИД Румынии заявили о наличии признаков «российского вмешательства» в прошедший второй тур президентских выборов в стране.