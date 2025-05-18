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Фицо выразил готовность приехать в РФ по случаю 90-й годовщины Победы

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что для него было честью посетить Москву для участия в параде в честь Дня Победы.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить Россию по случаю очередного крупного юбилея Победы в ВОВ. Об этом он говорил в эфире телеканала ТА3.

«Я посещал Москву по случаю Дня Победы в 2015 году, когда отмечали 70-ю годовщину, был там по случаю 80-й годовщины. Если буду жив и здоров и буду в политике, то намерен посетить и 90-ю годовщину», — сказал политик.

Ранее Фицо отмечал, что для него было честью посетить Москву для участия в параде в честь Дня Победы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил словацкого премьера за присутствие на торжественных мероприятиях.

Также ранее Роберт Фицо заявил, что РФ является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу. Есть целый ряд государств Европы, которые берут у РФ ядерные материалы для работы АЭС, отметил премьер-министр Словакии.