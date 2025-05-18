«Только вляпаться»: Захарова высмеяла слова о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тот же день заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. МИД Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.