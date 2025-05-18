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«Только вляпаться»: Захарова высмеяла слова о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в воскресенье, 18 мая, высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в воскресенье, 18 мая, высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы.

По словам дипломата, голосование за нового румынского президента даже сложно назвать полноценными выборами. Она пошутила, что в этот процесс можно «только вляпаться», а не вмешаться.

— Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами! — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тот же день заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. МИД Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.

26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.