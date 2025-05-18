«Самая коррумпированная страна»: В Венгрии заявили, что Украину нельзя пускать в ЕС

«Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина — самая коррумпированная страна в Европе», — сказал Сийярто на патриотическом форуме «Бойцовский клуб», организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.