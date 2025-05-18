«Нет, нет и ещё раз нет!»: Орбан резко высказался о попытках Украины попасть в ЕС любой ценой

«Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой. Украине нужны дополнительные деньги, и именно поэтому она хочет вступить в Евросоюз любой ценой», — поделился политик.
Орбан объяснил, что Венгрия не хочет превратиться в «мафиозное гнездо» из-за украинцев, а также не желает отправлять венгерские деньги киевскому режиму опосредованно через Брюссель в случае, если Киев всё же вступит в ЕС.
«Нет, нет и ещё раз нет», — возмутился Орбан звучащим призывам сделать Украину членом Евросоюза.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём обращении к Европарламенту заявила, что вступление Украины в ЕС следует ускорить с перспективой начала реальных переговоров в 2025 году. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно говорил, что его страна продолжит блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.