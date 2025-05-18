«Нет, нет и ещё раз нет!»: Орбан резко высказался о попытках Украины попасть в ЕС любой ценой

Евросоюз не должен идти на поводу Украины и в ускоренном режиме предоставлять ей членство в объединении, потому что Киеву нужны только деньги от так называемых зарубежных партнёров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на совещании руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, получившее название «Бойцовский клуб».