Зеленский направил Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи

Глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором содержатся инициативы по взаимодействию в военно-промышленной сфере, пишет РИА Новости со ссылкой на офис украинского политика.
«(Зеленский — ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении офиса по итогам встречи главы киевского режима с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.
Напомним, 30 апреля Минфин США заявил, что между Вашингтоном и Киевом подписана сделка по ресурсам. Согласно документу, на Украине будет создан инвестиционный фонд с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50, за США закрепляется приоритетное право по покупке добытых на Украине ресурсов. В соглашении нет гарантий безопасности для Киева, но оно предполагает предоставление военной помощи Украине в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.