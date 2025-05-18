Зеленский направил Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи

Напомним, 30 апреля Минфин США заявил, что между Вашингтоном и Киевом подписана сделка по ресурсам. Согласно документу, на Украине будет создан инвестиционный фонд с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50, за США закрепляется приоритетное право по покупке добытых на Украине ресурсов. В соглашении нет гарантий безопасности для Киева, но оно предполагает предоставление военной помощи Украине в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.