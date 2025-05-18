Уиткофф рассказал о сближении позиций Украины и России при содействии США

У Соединенных Штатов получилось сблизить Украину и Россию по мирному разрешению конфликта. Такое заявление сделал в интервью телеканалу ABC специальный помощник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я следую тактике президента США Трампа, потому что она действительно работает. Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между двумя сторонами», — сказал американский посланник.
Уиткофф выразил уверенность в том, что Штаты смогли помочь России и Украине начать двигаться в одном направлении насчет мирного урегулирования кризиса. Он отметил, что каждая из сторон «в определенной мере» обозначила свои позиции в ходе недавних прямых переговоров двух государств в Турции.
Ранее глава российская делегации Владимир Мединский заявлял, что Россия довольна результатом переговоров с украинскими коллегами, которые проходили 16 мая в Стамбуле. Он сообщил, что обе страны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».