Уиткофф рассказал о сближении позиций Украины и России при содействии США

Уиткофф выразил уверенность в том, что Штаты смогли помочь России и Украине начать двигаться в одном направлении насчет мирного урегулирования кризиса. Он отметил, что каждая из сторон «в определенной мере» обозначила свои позиции в ходе недавних прямых переговоров двух государств в Турции.