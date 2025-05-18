Al Jazeera: в результате последних бомбардировок Газы погибли 140 человек

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что за последнюю неделю в результате израильских военных ударов по Газе погибли 464 палестинца. Один из ночных ударов Израиля пришелся по палаточному лагерю для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге Газы, в результате чего погибли женщины и дети, десятки человек получили ранения, а несколько палаток загорелись.