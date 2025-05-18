Al Jazeera: в результате последних бомбардировок Газы погибли 140 человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате бомбардировок Газы в воскресенье, 18 мая, погибли по меньшей мере 140 палестинцев и были выведены из строя все государственные больницы на севере Газы. Об этом сообщает Al Jazeera.
Атаки Израиля произошли на фоне возобновления переговоров о прекращении огня с ХАМАС в Катаре.
Ранее ХАМАС освободил израильско-американского солдата перед визитом президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива, заявив, что это жест доброй воли, направленный на возобновление давно зашедших в тупик переговоров о прекращении огня.
Израильские военные 18 мая заявили, что начали масштабные наземные операции на севере и юге сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона».
Как передает BBC, военные Израиля указали, что «ликвидировали десятки террористов, разрушили объекты террористической инфраструктуры… и в настоящее время развертываются на ключевых позициях».
Министерство здравоохранения Газы сообщило, что за последнюю неделю в результате израильских военных ударов по Газе погибли 464 палестинца. Один из ночных ударов Израиля пришелся по палаточному лагерю для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге Газы, в результате чего погибли женщины и дети, десятки человек получили ранения, а несколько палаток загорелись.
BBC напоминает, что Израиль с начала марта блокирует поставки медикаментов, продовольствия и топлива в Газу, чтобы оказать давление на ХАМАС с целью освобождения израильских заложников. Система здравоохранения Газы практически не функционирует из-за неоднократных израильских бомбардировок и рейдов на больницы. Также блокада усугубила повсеместный голод. Израиль обвиняет ХАМАС в хищении гуманитарной помощи, что ХАМАС отрицает. Палестинская служба гражданской обороны сообщила, что 75% ее машин скорой помощи прекратили работу из-за нехватки топлива. -0-