Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что якобы зафиксированы признаки некого «российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента республики.
«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», — написал чиновник в соцсети Х.
Он утверждает, что якобы была запущена «вирусная кампания фейковых новостей» в мессенджере Telegram, чтобы повлиять на избирательный процесс.
Как писал сайт KP.RU, 18 мая основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед сегодняшними выборами президента в этой республике.
В декабре 2024 года группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики. Так, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании Кэлина Джорджеску. Из-за лжи и дезинформации, будто идут русские, власти страны аннулировали голоса почти 10 миллионов румын.