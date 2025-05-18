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МИД Румынии заявил о якобы признаках вмешательства России в выборы президента

Румынские власти утверждают, что якобы была запущена «вирусная кампания фейковых новостей» в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что якобы зафиксированы признаки некого «российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента республики.

«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», — написал чиновник в соцсети Х.

Он утверждает, что якобы была запущена «вирусная кампания фейковых новостей» в мессенджере Telegram, чтобы повлиять на избирательный процесс.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед сегодняшними выборами президента в этой республике.

В декабре 2024 года группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики. Так, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании Кэлина Джорджеску. Из-за лжи и дезинформации, будто идут русские, власти страны аннулировали голоса почти 10 миллионов румын.