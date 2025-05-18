В декабре 2024 года группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики. Так, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании Кэлина Джорджеску. Из-за лжи и дезинформации, будто идут русские, власти страны аннулировали голоса почти 10 миллионов румын.