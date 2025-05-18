Польская полиция зафиксировала свыше 200 случаев нарушения режима предвыборной тишины

Сегодня проходит первый тур выборов президента Польши. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Ожидается, что ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей для победы в первом туре (50% + один голос). В таком случае состоится второй тур выборов, он назначен на 1 июня. Как отмечает ТАСС, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и независимый кандидат, поддержанный оппозиционной партией «Право и справедливость», Кароль Навроцкий. -0-