Польская полиция зафиксировала свыше 200 случаев нарушения режима предвыборной тишины

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление полиции Польши сообщило, что с начала режима предвыборной тишины было зафиксировано 202 случая его нарушения, включая преступления и правонарушения. Об этом пишет издание Fakt.
В период избирательной тишины нельзя публиковать результаты опросов и агитировать за кандидатов. Режим тишины продолжается до окончания голосования в 21.00 (22.00 по минскому времени).
Как сообщил агентству PAP заместитель комиссара полиции Камиль Карбовничек из Воеводского управления полиции в Люблине, на плакате одного из кандидатов в Хелмском районе кто-то нарисовал символ, пропагандирующий нацизм, что было классифицировано как преступление.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Польши, к 17.00 по местному времени явка избирателей составила 50,69%.
Сегодня проходит первый тур выборов президента Польши. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Ожидается, что ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей для победы в первом туре (50% + один голос). В таком случае состоится второй тур выборов, он назначен на 1 июня. Как отмечает ТАСС, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и независимый кандидат, поддержанный оппозиционной партией «Право и справедливость», Кароль Навроцкий. -0-